Infortunio mortale al petrolchimico di Ravenna, l’operaio a breve sarebbe andato in pensione

Non ci sono dubbi sulla causa della morte di Stefano Poletti, l’operaio 59enne di Ravenna prossimo alla pensione deceduto martedì mattina mentre lavorava in un cantiere affidato all’Acmar all’interno del polo petrolchimico. Fatale l’urto con l’escavatore condotto dal collega, che facendo retromarcia lo ha investito. Poletti non è stato schiacciato. Ma il colpo con il mezzo pesante non gli ha lasciato speranze: travolto intorno alle 11.40, è deceduto sul posto alle 12.21 nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico. L’ispezione cadaverica ha dunque riscontrato elementi chiari circa la causa della morte, tali da non rendere necessaria l’autopsia.

Indagini sul cantiere

Nel frattempo sono stati sequestrati entrambi i macchinari (due mezzi gommati, uno adibito allo scavo dell’area, l’altro allo spiano) così come una parte del cantiere, una vasta area compresa tra l’escavatore coinvolto nell’incidente e l’altro macchinario in uso alla vittima. I due lavoratori si trovavano infatti a notevole distanza l’uno dall’altro. Poletti era sceso dal proprio muletto adibito allo spiano dell’area e si era diretto a piedi verso il collega, quando è stato investito. Ed è proprio sulle ragioni di quello spostamento apparentemente fuori programma che si stanno concentrando gli accertamenti della Procura. L’inchiesta si muoverà su un fronte tecnico valutando, per esempio, il corretto funzionamento del sensore della retro (cioè il segnale acustico che avvisa i presenti del movimento in retromarcia) della ruspa che ha investito il 59enne. Poletti era dipendente della ditta Raccagni, consorziata Consar, consorzio autotrasportatori di Ravenna che aveva ricevuto in appalto il lavoro dall’Acmar. Il collega, invece, era alle dipendenze di un’altra società.