Incendio in una palazzina dove vivono molti anziani a Fusignano sopra il Museo San Rocco. Evacuato l’edificio

Paura nella prima serata di sabato 6 aprile 2024 a Fusignano dove un incendio partito da un quadro elettrico che stava iniziando a divampare nel vano scale degli alloggi popolari sopra il Museo San Rocco, ha costretto all’evacuazione dello stabile, dove sono presenti diversi appartamenti abitati da anziani. Sul posto in seguito all’allarme si sono portati numerosi mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e pattuglie della Polizia locale della Bassa Romagna e dei carabinieri . «Grazie ad un pronto intervento dei soccorritori, che ringrazio, le fiamme sono state prontamente domate e sono stati messi in salvo tutti gli inquilini che, come da protocollo, sono stati presi in carico dall’Ausl Romagna per i dovuti accertamenti sanitari» ha dichiarato il sindaco Nicola Pasi.