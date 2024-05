“Impossibile acquistare o convalidare i biglietti ”: disagi a Faenza e Ravenna per interventi alla linea elettrica

Un certo smarrimento nel vedere, proprio nell’orario in cui ci si reca a lavoro, tutti i servizi della stazione ferroviaria disalimentati. Luci, obliteratrici e macchinari per acquistare il biglietto senza corrente. Peraltro, stante alle segnalazioni pervenute al Corriere Romagna, nessun avviso affisso in biglietteria né sulle macchinette per procurarsi i ticket di viaggio che avvisasse di emergenze. E’ lo scenario di stamani, dalle 8:30 fino al pomeriggio inoltrato, alla stazione di Faenza. Con unico riferimento un operatore, munito di tablet, che chiariva ai passeggeri in transito che avrebbe potuto lui sopperire al problema, perché si stavano eseguendo lavori sulla linea. Questa la situazione nella giornata di oggi nello scalo manfredo, ma molto simile è risultato il vissuto dell’utenza alla stazione di Ravenna, con un disagio che è iniziato alle 13:30 ed è proseguito fino almeno le 17.

Da Rfi fanno sapere che la situazione è stata determinata da “interventi tecnici da parte della società E-distribuzione”, ovvero la società pubblica che detiene la gestione delle reti elettriche (la vecchia Enel, ndr). Manutenzioni programmate quindi, per le quali viene anche precisato come fossero state “affisse locandine con l’avviso dell’interruzione e sulla possibilità di acquistare i biglietti in atrio”. Viene inoltre precisato, sempre da fonti vicine Rfi, come fosse possibile “salire a bordo senza convalidare il biglietto, avvisando il capotreno”, per via della condizione eccezionale. Diverso il vissuto descritto dai pendolari: “Scarsissima l’informazione e pochi operatori lasciati a sé stessi per fare i biglietti: sarebbe stato semplice avvisare soprattutto chi prende il treno ogni giorno. Inoltre – si chiede uno di loro -, possibile che simili manutenzioni debbano comprendere anche gli orari di punta?”. La situazione comunque, in entrambe le stazioni, sarebbe già tornata alla normalità