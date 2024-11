Il Lions Club Ravenna Romagna Padusa pianta 12 nuovi alberi a Lido di Dante

Ieri, domenica 24 novembre i volontari del Lions Club Ravenna Romagna Padusa coordinati dal presidente Simone Godoli hanno effettuato la piantumazione di 12 nuovi alberi, forniti dal Comune di Ravenna, tramite l’azienda Azimut, nell’area verde di Lido di Dante in Via Paolo e Francesca vicino la pineta demaniale.

L’iniziativa, che conferma il crescente impegno dei Lions sulle tematiche ambientali ed è parte delle numerosissime iniziative di piantumazione avvenute in tutta Italia per la Giornata dell’albero e a Ravenna. Il Lions Club Ravenna Romagna Padusa ha programmato una nuova piantumazione per la mattina del 28 Novembre alle ore 10 presso la Scuola Randi di Classe in collaborazione con il Comune di Ravenna e con i Docenti e i ragazzi della Scuola.