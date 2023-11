Il comodato non conta e le pignorano la casa: l’incubo di una 67enne ravennate

In piena emergenza affitti, con l’esplosione della domanda si moltiplicano i casi di sfratto e il rischio di finire fuori di casa diventa realtà, anche per persone che mai avrebbero immaginato di vivere l’incubo di non avere più un tetto sulla testa. Così è la vicenda di Ivonne Bertozzi, 67 anni, che il 12 dicembre vedrà andare all’asta la casa dove ha vissuto una vita e cresciuto i propri figli, dopo la separazione legale dal marito. La possibilità di rimanere nell’abitazione era stata regolata 17 anni fa tra i coniugi con un comodato ad uso gratuito, trascritto in tribunale, della durata di 35 anni. Fino al colpo di scena l’estate scorsa: la casa viene pignorata per debiti e nel giro di pochi mesi finisce all’asta per essere venduta vuota, senza inquilini.

