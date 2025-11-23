Il Comitato di Ravenna della FOndazione Omri a Pisa per celebrare Mazzini

Una serata intensa tra storia, musica, civiltà e senso delle istituzioni, quella che venerdì ha celebrato il 220° anniversario della nascita di Giuseppe Mazzini a 220 anni dalla nascita. Nell’Auditorium dell’Opera Primaziale Pisana, gremito di rotariani, studiosi, rappresentanti istituzionali e membri della Fondazione Insigniti Omri, si è svolto l’incontro “I simboli della Repubblica”, promosso congiuntamente dalla Fondazione, dalla Domus Mazziniana, dal Distretto Rotary Toscana 2071 e dal Rotary Club Pisa.

Un parterre istituzionale di alto livello

A dare avvio alla serata sono stati i saluti istituzionali del Presidente del Rotary Club Pisa e consigliere di amministrazione della Fondazione Omri, Paolo Ghezzi, del Governatore del Distretto Rotary 2071, Giorgio Odello, del Presidente del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione OMRI, Michele Emdin, e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Nutrita la rappresentanza della Fondazione Insigniti Omri: oltre al presidente, prefetto Francesco Tagliente, e a Paolo Ghezzi, promotori della serata, erano presenti il Fabio Beltram, già direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, componente del Comitato scientifico della Fondazione e figura di spicco della cultura accademica italiana, insieme a numerosi rappresentanti territoriali, tra cui il presidente del Comitato provinciale di Torino, Luigi Viana, e il vicepresidente del Comitato provinciale di Ravenna, Pasquale Iacovella.

Tagliente: dignità costituzionale per l’Inno nazionale

Il primo filo conduttore della serata è stato tracciato dal presidente Francesco Tagliente, che ha richiamato l’impegno dell’ente nel portare avanti un obiettivo tanto simbolico quanto civile: ottenere il riconoscimento costituzionale dell’Inno nazionale, al pari della bandiera indicata nell’articolo 12 della Costituzione. Un percorso che la Fondazione sostiene da anni, con lettere ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari, ai Governatori Rotary e ai propri Comitati provinciali, e che si è rafforzato alla luce del recente regolamento del 2025 sull’esecuzione dell’inno, dopo decenni di vuoto normativo.

Tagliente ha richiamato anche la proposta di istituire una Giornata dedicata all’Inno nazionale, sul modello della già consolidata Festa della Bandiera, e l’importanza del rito della sciarpa tricolore, da scambiarsi nel passaggio delle consegne tra sindaci: un gesto semplice ma denso di significato civico.

Una delle componenti più emozionanti della serata è stata senza dubbio la musica, che ha accompagnato e arricchito il percorso culturale e civile dell’incontro. Il tenore Francesco Grollo, accompagnato dal maestro Antonio Camponogara, ha aperto la serata introducendo il valore storico e simbolico dell’Inno nazionale, prima ancora di eseguirlo nella sua versione filologica. L’Inno degli Italiani, seguito da quello europeo e da quello rotariano, ha risuonato in sala con un’intensità che ha imposto spontaneamente silenzio, rispetto e partecipazione.