Granchio blu, un altro milione di euro di aiuti dalla Regione Emilia-Romagna

RIMINI. Contro i danni da Granchio blu, la Regione Emilia-Romagna stanzia un altro milione di euro per il sostegno al reddito delle imprese colpite dalle mancate produzioni di vongole. Con questo, salgono a tre i milioni destinati in questi anni dalla Regione alle imprese emiliano-romagnole della pesca e dell’acquacoltura per contrastare i danni del granchio blu alle produzioni di vongole.

«Ancora una volta la Regione è al fianco delle imprese emiliano-romagnole della pesca e dell’acquacoltura. Abbiamo deciso in questi giorni di stanziare un altro milione di euro, per garantire ulteriori risorse alle imprese che continuano a subire i pesanti contraccolpi alla produzione di vongole causati dalla diffusione del crostaceo. Dobbiamo sostenere il reddito di quanti lavorano in un settore economico importante per l’agroalimentare emiliano-romagnolo», affermano il presidente, Michele de Pascale, e l’assessore regionale ad Agricoltura, Agroalimentare e Pesca, Alessio Mammi. Una misura, appunto, per sostenere il reddito delle imprese della pesca e dell’acquacoltura colpite dalle mancate produzioni di vongole, e rimborsare le imprese per i costi di smaltimento in discarica o in centri di smaltimento autorizzati.

«Con questo nuovo finanziamento salgono a tre i milioni di euro che abbiamo messo a disposizione in questi anni come Regione alle imprese di pesca e acquacoltura da quando il granchio blu ha iniziato a minacciare la produzione di vongole nel nostro mare- proseguono presidente e assessore- ma la nostra azione al fianco degli imprenditori e dei lavoratori non si fermerà. A gennaio saremo a Goro per fare il punto e ascoltare la viva voce di quanti operano nel settore. Faremo tutto quello che serve».