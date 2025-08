Giovani aggrediti in via San Mama a Ravenna. Ragazza usa lo spray

L’allarme l’hanno dato quattro ragazzi ravennati. Era la sera di lunedì, e da via San Mama hanno avvisato la polizia che un ragazzo straniero li aveva minacciati con un coltello. Fornita una descrizione precisa, le volanti lo hanno rintracciato poco dopo intorno alle 22 in via Ravegnana. L’iniziale approccio per invitarlo a seguire la pattuglia della Volante in questura si è tramutato però in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, non appena il ragazzo ha iniziato a dimenarsi colpendo uno degli agenti.

Protagonista dell’episodio un ragazzo di origine egiziana di 22 anni, in regola con il permesso di soggiorno, ma già noto alle forze dell’ordine per via di passate condanne per stupefacenti e numerosi precedenti di polizia. Stando a quanto si apprende, la lite con il gruppo di giovani composto da due ragazzi e due ragazze sarebbe nato sulla scia di una precedente discussione. Sta di fatto che una delle ragazze avrebbe anche usato lo spray urticante per scacciarlo. Gli agenti hanno perquisito lo straniero, senza però trovare il coltello segnalato. Durante il processo per direttissima tenutosi ieri mattina, lo straniero, difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato, ha negato di fronte al giudice Michele Spina di aver incontrato il gruppo di quattro giovani e di avere discusso con loro. Al termine dell’udienza il giudice ha concesso i termini a difesa disponendo l’obbligo di firma tre volte a settimana.