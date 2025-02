Giorno del Ricordo: le iniziative a Ravenna di lunedì 10 febbraio

Lunedì 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia e Fondazione Casa di Oriani, organizza due momenti: il primo alle 10 nella sede dell’ufficio decentrato di Marina di Ravenna, in largo Magnavacchi 5, con l’omaggio alla lapide in ricordo dei profughi giuliani e dalmati, accolti a Marina di Ravenna nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta.

A seguire nel Giardino Norma Cossetto (viale Ciro Menotti, angolo viale Zara) ci saranno i saluti di Licia Suprani, presidente del Consiglio territoriale del Mare e l’intervento di Igor Gallonetto, assessore comunale, alla presenza di alunni della scuola media “Enrico Mattei” di Marina di Ravenna; il secondo appuntamento si terrà alle 17 nella sala Spadolini della Biblioteca Oriani in via Corrado Ricci n. 26 dal titolo “Le linee guida per la didattica della frontiera adriatica” con la presentazione dell’unità didattica “Il confine più lungo” prodotta da Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, con il patrocinio del ministero dell’Istruzione e del merito. L’introduzione, on line, sarà del curatore Fabio Todero e in presenza di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico di Ravenna.