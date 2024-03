Fusignano, una quercia per ricordare Luigi Rambelli - Gallery

Giovedì 13 marzo nel bosco di Fusignano è stata messa a dimora una quercia in memoria di Luigi Rambelli.

Rambelli, venuto a mancare il 31 gennaio 2023, è stato un dirigente della Cgil e di Legambiente, di cui è stato responsabile per il settore turismo a livello nazionale, nonché presidente regionale dell’associazione. A fine anni Novanta è stato tra i principali promotori dell’idea di ricreare il bosco di Fusignano. «Una persona molto schietta e spesso intransigente che si è fatta portatrice di battaglie importanti - commenta il sindaco Nicola Pasi - È stato spesso critico nei confronti della politica, ma è criticando e mettendo in discussione le cose che si stimola il cambiamento; un attivista ha il compito di spronare verso obiettivi lontani, allo stesso modo in cui un amministratore ha il compito di costruire una sintesi: è dall’intensità di questo confronto che spesso nascono le scelte non scontate». La pianta - una farnia (Quercus robur) - è accompagna da una targa che ricorda Luigi Rambelli e la sua piantumazione è avvenuta alla presenza della moglie Sonia Verlicchi, del figlio Yuri e del sindaco di Fusignano Nicola Pasi.