Fuori strada con un furgone, grave un 50enne rimasto schiacciato con una gamba sotto il mezzo GALLERY

RUSSI: In cinque su un furgone, sono finiti fuori strada. E’ quanto accaduto poco prima delle 15 lungo via Madrara all’altezza del civico 42, tra Russi e Cotignola. Grave un 50enne che si trovava sul retro del mezzo, un Renault Traffic. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e oltrepassando il fossato che separa la carreggiata dal campo. Nell’incidente il furgone ha perso anche la portiera scorrevole, in una carambola che è costata caro a uno dei passeggeri. Rimasto schiacciato con una gamba sotto il veicolo, ha dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco affinché lo liberassero per affidarlo al personale sanitario.

Giunta sul posto un’ambulanza e l’elicottero del 118, a bordo del quale l’uomo è stato portato all’ospedale “Bufalini” di Cesena con un codice di massima gravità. Illese le restanti quattro persone a bordo.