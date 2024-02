Fuggita dopo un incidente stradale a Ravenna. Nonna assolta, il nipotino stava male

La sua prima preoccupazione è stata sincerarsi delle condizioni dell’anziana ciclista che aveva investito, avendo la certezza che con lei ci fosse qualcuno ad attendere i soccorsi. La seconda, accompagnare dai genitori il nipotino sotto choc, rimasto a bordo dell’auto. Quest’ultima accortezza, le è costata il processo per lesioni stradali e omissione di soccorso. Non solo. Nell’affrontare il procedimento penale, si è pure vista dall’altra parte dell’aula la sventurata signora che aveva investito, costituitasi parte civile nonostante l’assicurazione l’avesse risarcita con 137mila euro. I guai con la giustizia sono finiti in questi giorni per l’imputata, una donna ravennate di 82 anni. Il giudice Cristiano Coiro l’ha assolta dall’omissione di soccorso perché “il fatto non costituisce reato”, pronunciandosi con il non luogo a procedere per difetto di querela riguardo alle lesioni stradali.

Il fatto risale all’agosto del 2020. La ciclista, all’epoca 76enne, stava percorrendo una rotonda in sella a una bici elettrica quando è stata toccata dall’auto dell’82enne. L’automobilista era subito scesa dalla vettura, lasciando il nipotino a bordo. C’erano già altre persone intervenute in aiuto dell’anziana. Così la donna, sapendo che il nipotino era spaventato e a sua volta preoccupata alla luce di un problema di salute che il giovane aveva accusato nell’ultimo periodo, aveva deciso di risalire in auto e partire verso casa della nuora. Prima, però, avrebbe lasciato i suoi dati e la targa ai presenti. Una volta consegnato il bambino era tornata sul luogo dell’incidente, trovando anche la pattuglia delle forze dell’ordine impegnate a rilevare il sinistro. Pur in buonafede, nei confronti della conducente era partita la denuncia per omissione di soccorso, alla quale si è sommata anche quella per lesioni stradali alla luce di 50 giorni di prognosi riportati dalla ciclista.

Per i difensori dell’imputata, assistita dagli avvocati Carlo Alberto Baruzzi e Umberto Bartolotti, si sarebbe trattato di un allontanamento dettato da uno stato di necessità, vale a dire le condizioni del bambino, che in quel periodo destavano particolare preoccupazione in famiglia. Quanto alle lesioni stradali, la querela sporta dalla parte offesa sarebbe stata tardiva. L’accusa aveva chiesto la condanna a 2 anni e due mesi.