Foto di adolescenti nude nel telefonino, 44enne di Ravenna a giudizio. «Adescate con giochi, soldi e droga»

Obbligo o verità e Black Jack. Due giochi di per sé innocenti, trasformati però in un’esca per ottenere immagini sessualmente esplicite direttamente da ragazze minorenni adescate in vario modo. Era questa - secondo la Procura - la strategia utilizzata da un ravennate 44enne finito a processo per pornografia minorile, accusato di aver prodotto, ottenuto e utilizzato immagini sessualmente esplicite con due ragazze di 16 e 17 anni. Il processo, incardinato a Bologna perché competente la Dda per questa tipologia di reati, è approdato giovedì a Ravenna davanti al collegio penale presieduto dal giudice Antonella Guidomei e al sostituto procuratore Raffaele Belvederi.

Nudo, carte e droga

L’imputato, assistito dagli avvocati Carlo Benini e Giovanni Proni sarebbe finito sotto inchiesta dopo la denuncia della madre della 16enne, residente in un comune della Bassa Romagna. A insospettirla, alcune chat dal contenuto esplicito trovate nel telefonino della figlia con il 44enne. Un uomo che la giovane conosceva già, e che avrebbe intrattenuto con lei veri e propri incontri tra settembre e ottobre del 2021, oltre a conversazioni su alcune piattaforme online. Scattate le indagini coordinate dalla direzione distrettuale di Bologna, sono stati sequestrati i dispositivi del 44enne; e qui sono emerse le immagini compromettenti. Le prime riguardavano proprio la 16enne, con scambi reciproci di scatti di nudo e in pose erotiche. Da quanto ricostruito dagli inquirenti, l’imputato le otteneva facendo leva sul gioco, “obbligo o verità” appunto, oppure “strip Black Jack”, variante del noto gioco di carte che imponeva uno spogliarello e lo scambio di immagini ad ogni mano persa.

Nel corso degli incontri faccia a faccia, secondo l’accusa, l’adolescente riceveva anche stupefacenti, come marijuana e cocaina, aspetto che ha sommato alle contestazioni pure lo spaccio aggravato dall’età della ragazzina. Informazioni emerse sempre dall’analisi dei dialoghi via chat, nei quali sarebbe stata l’adolescente stessa a riferire di aver ricevuto una quantità per uso personale a pagamento.

Soldi in cambio di immagini hot

Controllando il telefonino dell’indagato sono emerse anche le conversazioni intrattenute con un’altra minore, all’epoca 17enne, residente a Voghera, in provincia di Pavia. In questo caso, nel giugno di quello stesso anno, le avrebbe promesso soldi in cambio di foto che la ritraevano nuda. Ma secondo la difesa, l’imputato lo avrebbe fatto convinto di parlare con una maggiorenne. Mentre in quest’ultimo caso né la giovane né i familiari hanno sporto querela, nel primo la ragazza figura come parte civile, assistita dall’avvocato Giovanni Scudellari. Il processo ora prenderà il via in tribunale a Ravenna sentendo i primi testi nell’udienza fissata per il prossimo ottobre.