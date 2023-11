Fiumi in piena nel Ravennate, chiusure di strade e sottopassi. Allarme per i tronchi che bloccano i corsi d‘acqua

A seguito delle intense precipitazioni che hanno colpito la zona appenninica provinciale in particolare le valli del Santerno, del Senio e del Lamone, le squadre di intervento della Provincia di Ravenna hanno lavorato durante tutta la notte per monitorare il territorio e la situazione della viabilità provinciale ed intervenire tempestivamente laddove necessario.

Ora il pericolo è rappresentato anche dai tronchi e dai grossi rami che stanno ostruendo il passaggio dell’acqua. In particolare c’è apprensione per il ponte di Passogatto nel Lughese dove i tronchi hanno creato una sorta di diga di 50 metri. E’ atteso l’intervento d’urgenza per la rimozione degli alberi vista la situazione di pericolo che si è venuta a creare.

A causa della parziale riapertura di una frana, nella notte è stata disposta la chiusura della SP 306 “Casolana” al km 23 a Casola Valsenio; la strada è stata subito rimessa in sicurezza e riaperta. Sono in corso le operazioni di pulizia del sottopasso dell’SP47 Borello a Castel Bolognese, anch’esso chiuso durante la notte per ragioni di sicurezza; è prevista la riapertura in giornata. Sulla frana di San Cassiano a Brisighella, costantemente monitorata, i sensori non hanno rilevato movimenti e la situazione al momento è sotto controllo. Lungo le strade nelle zone colpite dal maltempo si riscontra diverso materiale residuo, che sta venendo pulito in queste ore.