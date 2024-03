Fai la spesa e aiuti le donne vittima di violenza in 43 negozi di Ravenna, Faenza e Lugo

RAVENNA. Si può celebrare la festa della donna anche facendo la spesa: in 43 negozi Conad di Ravenna, Faenza e Lugo infatti lo scontrino sarà ‘solidale’ nelle giornate dell’8, 9 e 10 marzo prossimi. Così anche quest’anno i soci Conad aderenti all’iniziativa saranno al fianco delle associazioni che si battono contro la violenza sulle donne, in particolare di Linea Rosa Ravenna, Demetra Donne In Aiuto Lugo e Sos Donna Faenza. A queste tre realtà è infatti destinata l’iniziativa con cui i soci Conad devolveranno 10 centesimi per ogni scontrino emesso in cassa nelle tre giornate. Il ricavato di questa campagna servirà a sostenere i progetti delle associazioni in aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro familiari e nelle politiche di prevenzione e contrasto a questi fenomeni. “I soci Conad della provincia di Ravenna- spiega una nota del gruppo- hanno voluto così nuovamente dare un segnale di attenzione e vicinanza a queste realtà, per sostenere l’impegno importante che da anni dedicano a donne vittime di violenza e maltrattamenti. L’auspicio è quello di dare un contributo anche di sensibilizzazione nella prevenzione e contrasto a questi terribili fatti”.