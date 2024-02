Faenza, perseguitava gli inquilini: arrestato l’incubo del condominio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna, nei giorni scorsi hanno arrestato tre persone. In particolare, i militari della Stazione di Faenza, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna, procedevano nei confronti di uno straniero, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di alcuni condomini. Le indagini svolte dai militari che ne avevano richiesto la misura erano scaturite dalle denunce delle vittime, hanno infatti permesso di accertare che l’uomo aveva posto in essere nel tempo dei comportamenti tali da rendere la vita condominiale impossibile e addirittura di far cambiare le abitudini di vita ad alcune vittime.