Faenza, Mic gratis per le donne venerdì 8 marzo

Per celebrare la Giornata delle Donne il MIC di Faenza offre alle donne l’ingresso gratuito venerdì 8 marzo. La scultura di Kathy Ruttemberg “Gift of this world” (2012) è l’opera della propria collezione permanente che il Museo ha scelto come omaggio a tutte le donne. Il lavoro di Kathy Ruttemberg, artista donna di stanza a New York, è biografico ed esprime sempre un punto di vista femminile lontano da ogni retorica di genere. Il corpo della donna è protagonista di tutte le sue raffigurazioni che raccontano il rapporto con una natura immaginata, simbolica e mitica. Aperti dalle 10 alle 14. Info: 0546697311, www.micfaenza.org