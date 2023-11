Faenza, il mondo del volontariato piange Francesca Goni

Faenza in lutto per l’improvvisa scomparsa, all’età di 76 anni, di Francesca Goni, storica figura faentina impegnata nell’ambito dell’associazionismo e insignita, tra l’altro, dell’onorificenza di Faentina sotto la Torre nel 2017.

Rimasta orfana di padre a soli 5 anni, vittima di un incidente sul lavoro, a 13 Francesca Goni inizia ad aiutare la madre nella sua attività di parrucchiera durante le ore libere da scuola. Dal 1967, fino al 2003, ha svolto la sua attività lavorativa all’interno dell’azienda per l’energia elettrica Enel. Questo non l’ha mai tenuta lontano dall’amore per la famiglia, valore nel quale Francesca credeva moltissimo. Una volta in pensione, Francesca Goni si è dedicato a un’altra grande passione quella per la sua città e la sua gente, dedicandosi, dal 2005, al volontariato, nell’associazione Anse (Associazione nazionale Senior Enel) come rappresentante del Direttivo provinciale di Ravenna e componente del Direttivo Territoriale Regionale Emilia Romagna.

Nel 2011 è stata insignita della Stella al Merito del Lavoro che la portò a insignirsi del titolo di ’Maestra del Lavoro’

Per il suo costante impegno in favore degli altri la commissione del Faentino Lontano la insignì dell’onorificenza di Faentina sotto la Torre nel 2017.

Francesca Goni lascia il marito Carlo e il figlio Andrea, agente della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina.

«Francesca - ha dichiarato il sindaco Isola - è stata una straordinaria animatrice sociale, culturale e civica della nostra città ed è stata un vero e proprio vulcano di idee con una capacità unica nel coinvolgere persone e realtà associative. Lascia un vuoto grande e non potremo che ricordarla sempre con grande affetto»