Faenza, 49enne arrestato in ospedale

FAENZA. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Faenza ha arrestato un cittadino italiano di 49 anni sottoposto alla misura dell’affidamento in prova.
L’attività è avvenuta a seguito dell’ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna per aggravamento della misura a causa dell’inottemperanza delle
prescrizioni.
L’uomo, che si trovava ricoverato presso il Reparto di Medicina d’Urgenza di Faenza, veniva dimesso, prelevato dal personale della Squadra Anticrimine, accompagnato presso gli Uffici
del Commissariato P.S. di Faenza per le formalità di rito e successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Ravenna.