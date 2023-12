Ex Farmografica di Cervia, pressing sugli austriaci di Mayr-Melnhof per evitare i licenziamenti. Nuovo presidio in piazza e incontro in Prefettura. Il Gruppo Focaccia ufficializza l’interesse a rilevare lo stabilimento

«Sono calati su Cervia, gli austriaci di Mayr-Melnhof. Hanno profittato dell’alluvione per chiudere l’ex Farmografica. Chiaro il desiderio di far profitto, ma non scapperanno all’estero lasciandosi alle spalle macerie e rovine. Agevolino ogni soluzione o dovranno prepararsi a scoprire il piacere della vergogna». Netto il commento di Saverio Monno, segretario generale della Slc Cgil di Ravenna, e Ryan Paganelli, segretario della Uilcom Uil di Ravenna alla vigilia del nuovo incontro tra sindacati, istituzioni e azienda in Prefettura nel giorno che sancirà l’ufficializzazione dell’interesse del gruppo Focaccia a rilevare lo storico stabilimento cervese attivo in città sin dagli anni ‘70 nel settore del packaging farmaceutico.

«Per questo saremo in presidio domani a Ravenna, in piazza XX settembre, dalle ore 12,30 - proseguono Monno e Paganelli - e a seguire in Prefettura, per sollecitare una soluzione che faccia salvi gli attuali livelli occupazionali e il tessuto economico cittadino. Per denunciare la gravità di una situazione gravissima che non rappresenta solo un attacco alle lavoratrici ed ai lavoratori, ma ad una intera comunità cittadina: un attacco a Cervia e ai cervesi. Se la multinazionale austriaca Mayr-Melnhof, attraverso la controllata MM Packaging Italy, ritiene di scappare all’estero, lo faccia. L’azienda ha chiarito che non tornerà sui suoi passi, perché lo stabilimento cervese rappresenterebbe una iattura per il marchio austriaco, un investimento a perdere. Non impediscano però il proseguimento dell’attività di impresa, perché dovrebbero essere grati a chiunque ritenga di intervenire per rilevare l’attività esonerando Vienna da costi ritenuti insostenibili. Oppure temono una concorrenza?».