Elezioni. Nel Ravennate 14 Comuni alle urne tra cui Cervia, Lugo e Russi

Saranno 14 su 18 i comuni della provincia di Ravenna chiamati nella prossima primavera a rinnovare le amministrazioni comunali.

A Cervia il Pd schiera Mattia Missiroli, dopo la riunione della direzione del partito del 30 ottobre scorso nella quale il nome dell’architetto 42enne (in passato giocatore nelle fila del Cervia ai tempi del reality Campioni) ha trovato unanimità di consensi. Nel centrosinistra si susseguono gli incontri per definire alleanze e coalizione, così come nel centrodestra, dove è circolato con insistenza il nome di Massimo Mazzolani ma ancora non è stato ufficializzata nessuna candidatura.

A Russi correrà per il secondo mandato la sindaca Valentina Palli, mentre ancora si attende di capire quale sarà il candidato del centrodestra,

Nel Faentino si voterà a Brisighella, Casola Valsenio Castel Bolognese, e Solarolo. Sotto i tre colli l’attuale sindaco Massimiliano Pederzoli del centrodestra punta al rinnovo del mandato elettorale: per la sua ricandidatura manca solo l’ufficialità. Il centrosinistra sta organizzandosi e sta avviando i primi confronti, dovrebbe puntare su un candidato di area civica, ma l’ex sindaco Davide Missiroli, pur rimanendo al di fuori del Consiglio comunale, in questi anni ha continuato a rappresentare la vera opposizione politica alla Giunta, muovendo dibattiti e polemiche nei confronti dell’attuale inquilino di palazzo Maghinardo. A Casola Valsenio l’attuale primo cittadino Giorgio Sagrini, di centrosinistra, arrivato a tre mandati (non consecutivi), dovrebbe lanciare un componente della sua giunta, Maurizio Nati o Flavio Sartoni, oppure il consigliere Marco Unibosi. Non si escludono però opzioni a sorpresa. Carte ancora coperte per quanto riguarda l’opposizione di centrodestra.

A Castello cerca il bis il sindaco Luca Della Godenza, magari anche appoggiato dai Cinque Stelle (come già successo a Faenza nel 2020 dove prevalse la coalizione guidata da Massimo Isola): dovrà vedersela contro un centrodestra che sta scegliendo un candidato unitario. Sempre che il primo cittadino in carica non decida di tentare l’approdo in assemblea legislativa regionale. A Solarolo possibile la ricandidatura dell’attuale sindaco Stefano Briccolani o del suo vice Nicola Dalmonte, per quanto riguarda il centrosinistra. Le forze di centrodestra stanno ragionando su un possibile fronte comune declinato in una lista civica.

In Bassa Romagna si voterà a Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno. Alfonsine è l’unico comune in cui l’attuale sindaco, Riccardo Graziani, di centrosinistra, potrebbe correre per il secondo mandato. A Bagnacavallo Matteo Giacomoni, ex consigliere e vicesindaco, attuale presidente del consiglio comunale, è il candidato schierato dal Pd: 49 anni, attivo nel volontariato locale, il suo nome dovrà ora essere vagliato dalle altre forze di centrosinistra. Più fumosa la situazione nel centrodestra locale. A Conselice, tradizionale feudo rosso, oggi amministrato dalla sindaca Paola Pula, la situazione pare ancora molto fluida, e nomi di possibili candidati ancora non stanno emergendo. A Cotignola il Pd punta su Federico Settembrini, 48 anni, componente dell’attuale giunta (con deleghe a cultura, scuola e politiche giovanili) guidata da Luca Piovaccari. A Fusignano Nicola Pondi è chiamato a guidare la coalizione composta da Pd, Pri e Psi riuniti nella lista “Insieme per Fusignano”: attivo nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, consigliere Anpi, presidente del circolo Arci Brainstorm e consigliere provinciale Arci, è candidato a sostituire l’attuale sindaco Nicola Pasi. A Lugo sembra profilarsi un’inedita sfida in rosa tra tre possibili candidate: Elena Zannoni, che in questi giorni sta acquisendo consenso nel mondo del centrosinistra, Paola Patuelli, 58 anni, avvocato cassazionista, attorno alla quale il centrodestra pare si stia compattando, e Roberta Bravi, indicata come tra le più papabili a capo di una coalizione che vede alleati Italia Viva, Azione e la lista civica Per la buona politica. Da capire come si posizionerà il Movimento 5 stelle, attualmente rappresentato nei consigli comunali della Bassa Romagna soltanto a Lugo e ad Alfonsine: in entrambi casi sembra consolidato il legame con il Pd.

A Massa Lombarda bocche cucite e ancora nessun nome uscito dai confronti, che comunque ci sono stati, tra le forze politiche locali. L’attuale sindaco Daniele Bassi non si ricandiderà. A Sant’Agata sul Santerno, dove oggi il Comune più piccolo della Bassa Romagna è guidato da Enea Emiliani, è già stata presentata una nuova lista, “La torre civica”, che si posiziona nell’area di centrodestra.