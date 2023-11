Ecomondo. Energia, Bonaccini: “Rigassificatore a Ravenna da fare entro 2 anni”

I dati sul conferimento di rifiuti in discarica sotto il 2% e sulla differenziata al 73%; la richiesta di una legge nazionale sul consumo di suolo; il rigassificatore attivo a Ravenna entro due anni. Sono alcuni degli spunti che lancia il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini durante l’inaugurazione a Rimini questa mattina della fiera Ecomondo. “Ci rimangono pochi anni per salvare il pianeta”, non nasconde, per cui occorre costruire “una grane alleanza, a partire dalla dimensione europea, per renderlo sostenibile”. Il problema, prosegue, è il consumo del suolo, per questo serve “una legge nazionale che prenda anche risorse per la rigenerazione urbana. Mentre sul fronte energia, senza materia prima servono impianti: “Sono commissario per il rigassificatore a Ravenna, quando il governo ha bisogno- ironizza- mi nomina commissario a qualcosa”. Comunque “dobbiamo farlo entro due anni, per l’Italia, non per la regione”. Tuttavia il futuro sono le rinnovabili ed ecco a Modena “il più grande centro sull’idrogeno” e sempre a Ravenna il progetto Agnes da un miliardo di euro per “il più grande parco eolico italiano”. E ancora “il Piano energetico triennale da 4,5 miliardi di euro tra fondi europei, nazionali e regionali” per il risparmio energetico, per gli investimenti delle imprese in fotovoltaico, per utilizzare le aree dismesse e quelle lacustri, con la salvaguardia della filiera agricola e agroalimentare. Senza dimenticare gli investimenti sulle tecnologie, dalla space economy alla digitalizzazione, per fare dell’Emilia-Romagna la “data valley”.

Vanno in questa direzione il Centro meteo, i finanziamenti con ministero della Difesa e Aeronautica sulla filiera dell’aerospazio e l’arrivo dell’Università delle Nazioni unite. Occorre evitare, conclude Bonaccini, “due opposti estremisti”, quello che mette in contrapposizione “ambiente e lavoro, vanno tenuti insieme”. E quello che nega i cambiamenti climatici.