Droga nel locale, il questore di Ravenna chiude un bar a Massa Lombarda per 15 giorni

A fine 2023 la polizia aveva tratto in arresto la titolare per spaccio di droga e all’interno dell’esercizio pubblico erano stati trovati quasi 400 grammi di sostanza stupefacente, nonché materiale utilizzato per il confezionamento. Episodi che hanno costituito un forte allarme sociale ed un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica tale da dover procedere ad una sospensione della licenza; per questa ragione il questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha disposto la chiusura per quindici giorni di un bar a Massa Lombarda in applicazione dell’art.100 del Tulps. Il provvedimento, adottato a seguito di un’articolata attività istruttoria avviata dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, è stato eseguito nella mattinata di venerdì 8 marzo 2024 da personale del Commissariato di Lugo.