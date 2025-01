Donati nuovi testi al centro “L’Albero dei libri” in memoria di Ileana Sassi

Nei giorni scorsi, al centro di Lettura “L’Albero dei Libri”, l’assessora Livia Molducci, insieme alla responsabile del centro Stefania Lucca e ad alcuni dipendenti dell’ufficio Qualificazione scolastica, ha incontrato Andrea Bianchi per esprimere un sentito ringraziamento per la donazione di nuovi libri destinati al centro, in memoria della madre, Ileana Sassi.

Ileana Sassi è stata un’insegnante delle scuole dell’Infanzia del Comune di Ravenna, profondamente apprezzata dai bambini e dalle famiglie, in particolare dalla comunità della ex scuola “Gioco Imparo” di Via Canalazzo.

Grande appassionata di letteratura per l’infanzia, Ileana ha sempre dedicato il suo tempo a leggere ai bambini che frequentavano il centro, che per lei era un luogo ricco di opportunità e di stimoli per l’educazione dei più piccoli.