Disperso nelle Foreste Casentinesi, soccorso un 28enne di Ravenna

Poco dopo le 18 di mercoledì 13 marzo 2024 è stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Falco per il recupero di un giovane con perdita di orientamento nel Parco delle Foreste Casentinesi nei pressi del Bivacco Villaneta (località Campigna, comune di Santa Sofia, nel Forlivese). L’escursionista (di 28 anni e residente e Ravenna) circa 1 km dopo il Bivacco ha perso l’orientamento e, non riuscendo più a trovare la strada del ritorno dopo più tentativi, ha contattato i soccorsi: sul posto sono giunti una squadra del Soccorso Alpino e i Carabinieri Forestali di Campigna che hanno trovato il giovane (grazie alla localizzazione tramite cellulare) e lo hanno riaccompagnato alla propria auto in sicurezza.