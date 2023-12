De Pascale: “Seconda nave rigassificatrice a Ravenna? La si smetta di tirare in ballo il nostro territorio senza alcun motivo”

Il sindaco Michele de Pascale interviene sulla notizia di un’eventuale seconda nave rigassificatrice a Ravenna: “La si smetta di tirare in ballo il nostro territorio senza alcun motivo”.

“Nella giornata di oggi la pagina di Genova di Repubblica ha mal riportato, immagino in assoluta buonafede, alcune mie dichiarazioni riguardo all’ipotesi di una seconda nave rigassificatrice”, argomenta il primo cittadino. “Ravenna sta facendo la propria parte come nessun’altra città italiana nella transizione energetica ed è abituata a discutere dei progetti in maniera seria e puntuale. Abbiamo autorizzato con assoluta convinzione un rigassificatore in tempi da record e aspettiamo da tempo notizie per il più importante impianto eolico offshore in via di approvazione al largo delle nostre coste”.

A questo punto, dice de Pascale, “chiediamo che la nostra serietà e responsabilità non venga strumentalizzata. Se il Governo per ragioni tutte politiche vuole spostate il rigassificatore di Piombino in altra sede nel Tirreno lo faccia, ma la si smetta di tirare in ballo il nostro territorio senza alcun motivo”.