De Pascale: “Chi vuole una sanità per assicurati non passerà”

BOLOGNA. La sanità dell’Emilia-Romagna non sarà stravolta “nè da dentro nè da fuori”, promette il presidente della Regione, Michele de Pascale: “Il nostro è un sistema pubblico che eroga le prestazioni sulla base del fatto che hai davanti degli essere umani e non degli assicurati, lo dico con grande chiarezza”. Su questo punto “non passa nessuno. Ma la parola universalità dobbiamo abbinarla alla parola appropriatezza perchè ogni volta che sbagliamo nel collocare un professionista sanitario in una posizione, stiamo togliendo quel professionista a chi ne ha veramente bisogno. E ogni volta che facciamo un esame a una persona che non ne ha bisogno stiamo facendo ritardare un’altra persona che invece ce l’ha”, continua il governatore, partecipando alla giornata di formazione “Europa Emilia-Romagna” organizzata a Casalecchio dall’europarlamentare Stefano Bonaccini e dal Pd regionale. Ma allo stesso tempo occorre ammettere che “anche la nostra proposta è mancata di radicalità e riformismo. Radicalità nei principi e nei valori, riformismo come capacità di mettersi in discussione- continua de Pascale- e di mettere in campo risorse concrete per trasformare i principi e i valori in fatti che entrano nella vita delle persone”. Oggi “stiamo conducendo una battaglia sul tema del finanziamento della sanità, dura e senza frontiere, che ha il compito anche di spiegare alle persone come funziona il meccanismo”, prosegue il presidente, “ma se vogliamo essere credibili su questo tema, oltre ad essere critici dobbiamo anche saper essere autocritici”.

Perché al di là del periodo Covid, “quella rivoluzione sul finanziamento della sanità non l’abbiamo operata”, afferma de Pascale: e oggi “dobbiamo risultare credibili rispetto al fatto che, se saremo chiamati a una responsabilità di governo nazionale, quello squilibrio sul finanziamento della sanità tra Lea (livelli essenziali di assistenza, ndr) e risorse lo supereremo definitivamente. Dobbiamo andare in campagna elettorale e guardare negli occhi i cittadini del Paese dicendo con una proposta chiara, concreta, riformista e pragmatica che, anno per anno, in cinque anni porteremo il livello di finanziamento della sanità a un obiettivo equo e credibile”.

Nel frattempo, de Pascale conferma che a breve potrebbe essere chiuso l’accordo con i medici di medicina generale: “Una svolta per la medicina territoriale”. Inoltre, nel 2026 “l’Emilia-Romagna riscriverà anche la legge sulla prevenzione”, aggiunge il governatore, sottolineando che da lì nascerà “una grande proposta per il Paese” su questo fronte.