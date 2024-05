De Pascale: “Alluvione, a un anno dalla visita di Meloni a Ravenna, le famiglie non sono state ancora risarcite dei mobili”

RAVENNA. Oggi è un anno esatto dalla visita della Presidente Meloni a Ravenna durante i giorni tragici dell’alluvione del maggio scorso. A un anno di distanza da quella data e dalle tante promesse che abbiamo ricevuto, ancora le famiglie alluvionate della Romagna non possono vedere il risarcimento dei beni mobili. È stata promessa per questa settimana la norma, non c’è stato modo di vederla, non sappiamo cosa c’è scritto, non sappiamo nemmeno se verrà effettivamente fatta! Chiediamo che questa norma venga fatta il prima possibile e che le famiglie colpite dall’alluvione possano essere finalmente indennizzate al 100% anche per i mobili, elettrodomestici e quanto avevano in casa!