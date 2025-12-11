Dal Ravenna Padel Center una generosa donazione all’Ail

Domenica 7 dicembre, in occasione della tradizionale campagna di raccolta fondi “Stelle di Natale Ail”, il Ravenna Padel Center ha formalmente consegnato il proprio contributo annuale a sostegno di Ail Ravenna (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma).

Il contributo donato ammonta a 4.250 euro ed è il frutto di una serie di iniziative benefiche organizzate e promosse nel corso del 2025. Questa somma è stata raccolta grazie al successo della Lotteria di Natale 2024, della Grigliata di Beneficenza del 30 agosto, del 7º Trofeo AIL del 12 ottobre, e di altre iniziative e donazioni spontanee svoltesi durante l’anno. L’assegno è stato consegnato al Presidente di Ail Ravenna, Alfonso Zaccaria, alla presenza di Fabio Alberani, presidente del Ravenna Padel Center, e Fabiano Borghesi, presidente di Casal B Sport.

Il Ravenna Padel Center in una nota “desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i soci, gli atleti, gli amici e i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo a tutte le iniziative, dimostrando una grande sensibilità e solidarietà. Un ringraziamento speciale va, in particolare, al fondamentale apporto deivolontari, la cui dedizione ha reso possibile l’organizzazione e la riuscita di tutti i nostri eventi. Un ringraziamento speciale è inoltre rivolto alle aziende che hanno sostenuto attivamente questa missione benefica: C.A.P.A. Trasporti Ravenna, Officina MCI, Somec Scuola di Saldatura, Life Planet, Sport Shop Ravenna, FirSystem, Intimo d’Alesio, BluBai ErreBi, Erboristeria Biancospino e Sporting Club”.

“Per noi, lo sport non è solo competizione e divertimento, ma anche e soprattutto un veicolo per l’impegno sociale - ha dichiarato la dirigenza del Ravenna Padel Center - sostenere chi è meno fortunato di noi non è un evento isolato, ma una missione costante che portiamo avanti con dedizione. Siamo orgogliosi di poter contribuire in modo significativo all’opera essenziale di AIL Ravenna e continueremo il nostro impegno anche nei prossimi anni.”