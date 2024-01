Daini, l’Enpa mobilita gli avvocati. Ma in Romagna è consentito abbattere 784 esemplari

l prelievo di daini per la stagione venatoria 2023/2024 - cui Legambiente, Italia Nostra e Oipa non fanno alcun riferimento nelle loro proteste per i recenti abbattimenti del mammifero a Lido di Classe - prevede l’uccisione di un massimo di 356 capi nel territorio ravennate. Insomma, non c’è solo il piano di controllo, con i conseguenti trasferimenti, risalente al 2021 e evocato dai movimenti animalisti, con Enpa nazionale che a ruota ha promesso pochi giorni fa di muoversi con i propri legali. Nello specifico, il documento approvato nello scorso luglio dalla giunta regionale dà il via libera all’abbattimento di 65 esemplari nell’area adiacente a Lido di Classe, classificata come RA02 e di competenza all’Ambito territoriale di caccia, e altri 291 nell’area contigua del Parco, in capo all’Ente.

In Romagna è senz’altro la quota più massiccia: nella provincia di Forlì-Cesena il totale massimo ammonta a 350, mentre a Rimini sono solo 78. Catture e abbattimenti sono due piani che viaggiano parallelamente, strumenti differenti che la Regione assume con l’obiettivo di limitare il proliferare dei daini, in aumento esponenziale così come le polemiche che le misure attirano. Il numero degli ungulati cresce infatti di anno in anno: nel 2015, per la pineta di Classe, si stimava una densità di 9 capi per 100 ettari, mentre nel 2021 la cifra era salita a 14,4. Ad oggi si calcola che il numero degli esemplari nell’area potrebbe avere superato le 600 unità. Ma insieme ai capi di dama dama - questo il nome scientifico dell’animale - aumentano anche le proteste. L’ultima in ordine di tempo arriva dall’Enpa: «Il nostro ufficio legale - fa sapere l’associazione - si è già attivato con la presentazione di richieste di accesso agli atti amministrativi per capire da dove sia partito l’ordine di procedere con le uccisioni anziché rispettare le delibere regionali che parlano appunto di trasferimento degli animali e per individuare eventuali responsabili». Eppure i riferimenti normativi sono già consultabili pubblicamente anche sul sito della Regione e oltre alla delibera di approvazione del piano di controllo del daino va ricordato appunto il piano di prelievo venatorio, passato in Giunta in estate. Vero è che i due binari non possono intersecarsi: nel documento del 2021 relativo alle catture si spiega infatti che queste, effettuabili con chiusini, tele-narcosi e reti a caduta, devono essere finalizzate alla «successiva traslocazione». Gli esemplari di daino, una volta marcati, sono destinati «a privati appositamente autorizzati dalla Regione che si facciano carico della sterilizzazione», «ad allevamenti» e «alla liberazione», sottolineando in quest’ultimo caso che «gli individui liberati non potranno essere oggetto di prelievo venatorio in ottemperanza al divieto di abbattimento previsto dal calendario venatorio regionale relativamente agli ungulati muniti di marcatura».