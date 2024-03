Corsini: «La Zona Logistica semplificata non è affatto sbloccata»

RAVENNA. «La Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna non è stata affatto sbloccata, come hanno affermato alcuni parlamentari del centrodestra». L’assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini gela qualsiasi entusiasmo sulla questione, spiegando che il Dl Pnrr pubblicato in Gazzetta ufficiale sabato scorso «non prevede alcuna istituzione della Zls Emilia-Romagna». Più che altro, sintetizza, «in un gioco di matrioske e rimandi a norme e articoli, equipara le regole valide per le Zls già attive a quelle delle Zes, le Zone economiche semplificate del sud d’Italia». Insomma «non c’è nulla per l’Emilia-Romagna e il porto di Ravenna». Per cui, invita l’assessore, «sarebbe meglio che prima di alimentare false speranze, i parlamentari si documentassero meglio». Ancora meglio sarebbe “premere il governo affinché istituisca la nostra Zls, condivisa con i territori, che ha già avuto l’ok da parte dei tecnici dei ministeri competenti e per la quale, il presidente Stefano Bonaccini, negli ultimi due anni, ha sollecitato con varie lettere il ministro al Pnrr Raffaele Fitto», conclude Corsini.