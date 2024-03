Controlli della Polizia stradale a Ravenna: ritirate sette patenti

RAVENNA - La Polizia Stradale di Ravenna continua la sua campagna di prevenzione stradale e repressione delle condotte di guida sotto l’influenza di alcol o droghe. Sono sette le patenti saltate nella notte tra venerdì e sabato, quando sono stati attuati mirati servizi di controllo al fine di individuare eventuali alterazioni derivanti dall’abuso di alcol o dall’uso di sostanze stupefacenti.

Oltre alle normali pattuglie di vigilanza, sono stati dispiegati ulteriori quattro equipaggi, dotati di strumentazioni speciali come etilometri e precursori, insieme a una squadra cinofila e un medico della Polizia di Stato incaricato di effettuare controlli medici in loco sui conducenti sospettati di essere sotto l’influenza di droghe.

Le operazioni, concentrate nei pressi dei luoghi di intrattenimento di Ravenna e Cervia, nella notte tra venerdì e sabato hanno portato al controllo di 58 veicoli e all’identificazione di 84 persone. Sette conducenti sono risultati positivi all’alcoltest: quattro con un tasso superiore a 0,5 g/l, due con un tasso superiore a 0,8 g/l e uno con un tasso addirittura superiore a 1,5 g/l. A tutti e sette è stata ritirata la patente e coloro che hanno superato i limiti legali di guida sotto l’effetto dell’alcol sono stati denunciati.

Il Commissario Capo Davide Pani, dirigente della Polizia Stradale, ha sottolineato che «la condotta dei conducenti positivi all’alcoltest poteva mettere in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella dei passeggeri a bordo e degli altri utenti della strada»- In linea con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi mirati della Polizia Stradale continueranno nelle prossime settimane, accompagnati da iniziative di sensibilizzazione, soprattutto rivolte ai giovani, per promuovere un comportamento responsabile alla guida e una maggiore consapevolezza degli effetti negativi dell’abuso di alcol e droghe