Conselice, orari di apertura ampliati per sportello al cittadino e biblioteca

CONSELICE. A Conselice cambiano gli orari di apertura per lo sportello dei servizi al cittadino e per la biblioteca. Da ieri, infatti, l’apertura dello sportello servizi al cittadino (che comprende anagrafe, stato civile, servizi cimiteriali, Urp) è ampliata a due sabati al mese (il primo e il terzo) dalle 8.30 alle 13. Dal 17 settembre sarà inoltre garantita l’apertura tutti i mercoledì della delegazione di Lavezzola in via Bastia 265 dalle 8.30 alle 10.30. Dal 22 settembre saranno ampliati anche gli orari di apertura biblioteca comunale “Giovanna Righini Ricci”: attualmente la struttura è aperta al mattino dal lunedì al sabato e solo due pomeriggi; con il nuovo orario rimarrà aperta anche tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18. Questi orari resteranno in vigore fino a giugno 2026, per garantire la copertura di tutto l’anno scolastico, mentre nel periodo estivo verrà ripristinata l’apertura soltanto per due pomeriggi. L’ampliamento è stato possibile grazie a un investimento di 13.000 euro per l’affidamento dei servizi bibliotecari, spiega il Comune.