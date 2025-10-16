Conselice, completato il ripristino dei parchi dopo l’alluvione del 2023

CONSELICE. È stata inaugurata, con una merenda di quartiere a cura dei cittadini nel pomeriggio di sabato 11 ottobre, la riqualificazione dell’area verde di via Nullo Baldini, a Conselice, danneggiata nel 2023 dall’alluvione.

Si tratta dell’ultimo dei tre parchi cittadini, dopo quello di via Aldo Moro e il parco di Via Vivaldi, ad essere stato interessato da un progetto di interventi di ripristino, grazie alla donazione di 95.720 euro di Coop Alleanza 3.0.

In seguito all’alluvione, gli interventi hanno riguardato non soltanto il ripristino del verde pubblico ma anche il risanamento di giochi, arredi e percorsi. Nello specifico dell’area verde di via Nullo Baldini, si è proceduto alle potature degli alberi non soltanto nel parco ma anche nella via, ed è stata inoltre ricostruita la capanna in erbe palustri che era stata danneggiata.

«L’inaugurazione dell’area verde di via Nullo Baldini - commenta il sindaco Andrea Sangiorgi - completa il progetto di ripristino dei parchi che l’alluvione del 2023 aveva danneggiato sul nostro territorio. Ringrazio Coop Alleanza 3.0 per l’importante contributo e i cittadini per aver organizzato questa iniziativa, con l’augurio che i nostri parchi e le aree verdi possano essere vissuti sempre di più da tutta la nostra comunità».

«Siamo orgogliosi, come cooperatori ma anche come cittadini, di aver contribuito al ripristino di uno spazio così importante per Conselice - dichiara Domenico Livio Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0 -. Dopo eventi come l’alluvione del 2023, le comunità hanno bisogno di risposte concrete, che mostrano il nostro essere parte integrante e attiva del territorio. L’impegno della Cooperativa si è tradotto nel sostegno alla ripartenza di uno spazio di incontro e di socialità, che sarà vissuto da tutte e tutti, quotidianamente».