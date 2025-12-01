Colletta alimentare: Ravenna terza in regione per generosità

Colletta alimentare, la provincia di Ravenna terza in regione per generosità. L’Emilia-Romagna ha raccolto complessivamente 929 tonnellate di alimenti, con un incremento del 4,5% rispetto all’anno precedente, e Modena ha spiccato anche a livello provinciale, contribuendo con oltre 113 tonnellate e confermandosi, così, tra i territori più generosi della regione, preceduta solo da Bologna (213 tonnellate) e Ravenna (119 tonnellate). I risultati ottenuti dalla città durante la Giornata nazionale sono stati presentati oggi dalla vicesindaca Francesca Maletti e dal presidente di Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna Ets Stefano Dalmonte, insieme a rappresentanti e volontari delle associazioni coinvolte.