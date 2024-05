Coldiretti: “Più sicurezza nel lavori nei campi”

Quattromila manifesti multilingua con informazioni chiare sulle norme di sicurezza del lavoro in agricoltura, sui rischi connessi e soprattutto sulle misure necessarie per prevenirli sono il primo atto della campagna informativa lanciata da Coldiretti Ravenna. La maggiore organizzazione datoriale in provincia, con 1.800 imprese iscritte 3 mila dipendenti, punta ad accrescere l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, investendo nella formazione e informazione specifica rivolta ai datori di lavoro, quindi agli imprenditori titolari di azienda agricole e allevamenti, e ovviamente ai dipendenti.

La formazione

L’iniziativa presentata ieri nella sede di Campagna Amica di via Canalazzo è patrocinata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzata con il supporto della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, la campagna, comunicata anche a Inail, prevede la realizzazione e distribuzione capillare alle imprese di manifesti multilingua in italiano, inglese, francese, rumeno nei quali vengono spiegate le normative legate alle movimentazione e trasporto manuale di carichi; al lavoro in officina aziendale; ai dispositivi di protezione individuale nell’utilizzo di macchinari e negli allevamenti; e alla gestione reflui zootecnici e prevenzione rischi di origine biologica negli allevamenti. «La distribuzione dei manifesti dalla prossima settimana è la prima di una serie di iniziative che abbiamo predisposto – ricorda il direttore di Coldiretti Assuero Zampini – il patto per la sicurezza che abbiamo firmato in prefettura con le altre organizzazioni datoriali senza atti concreti rimane un documento, noi ci sentiamo responsabili della salute dei titolari d’impresa e delle loro maestranze».

Il tema della sicurezza si affianca alla questione del reperimento di manodopera, a quella della redditività delle imprese e quindi ai salari. «Per noi l’occupato in agricoltura non è un lavoratore povero».

E sull’allarme lanciato da Flai Cgil circa il calo di manodopera in agricoltura e sul tema della sicurezza, Zampini assicura: «Il problema c’è. Sappiamo che i lavoratori saranno sempre più stranieri e per noi è essenziale attrezzarci per supportarli nell’inserimento anche con corsi di formazione linguistica e nei ricongiungimenti, l’aumento dei flussi deciso dal governo non ancora è sufficiente. Coldiretti ha avviato programmi di formazione in Africa per lavoratori che rimangono là e per chi raggiunge il nostro territorio».

Sul tema l’assessore con delega all’agricoltura Giacomo Costantini ha ricordato che «il piano urbanistico generale prevede la possibilità di predisporre alloggi per i dipendenti nei fondi coltivati».