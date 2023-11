Cervia: scontro tra auto, una finisce oltre il guard rail. Bloccata per ore l’Adriatica

Solo una grande paura e nessuna conseguenza grave per l’incidente al km 171,600 dell’Adriatica - poco dopo l’uscita per Cervia, in direzione Pinarella - in cui oggi pomeriggio intorno alle 14.15 sono rimaste coinvolte tre vetture, una Toyota Corolla, un’Audi A3 e una Jeep, con quest’ultima che è finita nel campo adiacente dopo avere saltato il guard rail. Distrutta la parte anteriore della Toyota, mentre l’Audi ha subito i danni maggiori sulla fiancata sinistra. Ancora da accertare i motivi che hanno portato alla carambola. Sul luogo del sinistro si sono subito portati i soccorsi, con un’elimedica e due ambulanze: alla fine sono state queste ultime a trasportare con codice arancione all’ospedale Bufalini di Cesena i due feriti, l’uomo che viaggiava sulla Toyota e la donna a bordo della Jeep, mentre l’elicottero è ripartito senza caricare nessuno. Intervenuti anche i vigili del fuoco. L’incidente ha mandato in tilt la viabilità sull’Adriatica, con la strada che è stata chiusa e i carabinieri della compagnia di Cervia a deviare il traffico. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Cervia.