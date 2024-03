Cervia, salta l’affare per l’acquisto della casa. A processo sia il consulente accusato di truffa che la cliente per esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Voleva acquistare un appartamento, ma di fronte agli scogli delle pratiche del mutuo è stata costretta a rivolgersi a un consulente, un professionista in pensione con il quale però gli accordi sono naufragati. Saltato l’affare, si sono querelati a vicenda finendo entrambi a processo: lei dice di essere stata truffata, accusandolo di essersi intascato 40mila euro dati a titolo di preliminare per giungere al rogito. Lui invece sostiene di essere stato minacciato per convincerlo restituire soldi in realtà mai ricevuti e rincara le accuse, affermando di avere prestato lui del denaro alla cliente. Sono due facce della stessa medaglia, o meglio, dello stesso processo, il cui dibattimento si aprirà il prossimo luglio davanti al giudice monocratico Antonella Guidomei.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola