Cervia, in centinaia alla manifestazione per l’ex Farmografica

Centinaia di persone, non solo lavoratori e sindacalisti, ma anche normali cittadini sono scesi in strada questa sera per manifestare solidarietà ai lavoratori della ex Farmografica di Cervia dopo la decisione dell’attuale proprietà austriaca di chiudere lo stabilimento e licenziare i dipendenti. Il corteo ha raggiunto il centro di Cervia dopo aver sfilato nelle vicinanze dell’azienda che dava lavoro a 104 persone, ora ridotte a 88. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi dalla trattativa che in un primo momento vedeva l’imprenditore cervese Focaccia, dell’omonimo gruppo, interessato a rilevare lo stabilimento per dare occupazione ai dipendenti.