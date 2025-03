Cervia, falsi contratti negli hotel. Sequestro da 1,6 milioni. Quattro indagati

RAVENNA - Da un semplice controllo in un hotel, a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 1,6 milioni euro nei confronti quattro persone indagate. Questo il risultato dell’indagine svolta dalla guardia di finanza, che ha scoperto un sistema di somministrazione di manodopera finalizzata a evadere il Fisco. L’inchiesta prende avvio nel 2022, quando i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Cervia effettuano un controllo di routine in una struttura ricettiva della località rivierasca. Durante le verifiche sul personale impiegato, emergono anomalie nella gestione contrattuale dei dipendenti: alcuni lavoratori risultavano formalmente assunti, ma da una società terza con sede a Modena. Un’anomalia che ha spinto le Fiamme Gialle ad approfondire la questione, avviando accertamenti fiscali e tributari.

Le indagini rivelano così un articolato sistema di frode. La società cooperativa modenese creata dai quattro imprenditori operava ufficialmente nel settore della fornitura di manodopera, ma si sarebbe in realtà limitata a emettere fatture false per operazioni inesistenti, per oltre 15 milioni di euro, generando crediti fittizi che poi venivano compensati per abbattere il carico fiscale e contributivo. Un meccanismo che ha permesso agli indagati di ridurre indebitamente le imposte da versare e di aggirare gli obblighi contributivi per i lavoratori, privandoli delle necessarie tutele previdenziali e di sicurezza.

Le investigazioni hanno accertato che la società subappaltava personale a diverse aziende sparse sul territorio nazionale, in particolare nei settori della ristorazione, della logistica e dell’ospitalità, senza rispettare le normative vigenti. Il personale impiegato veniva spostato tra diverse strutture alberghiere e di ristorazione senza che vi fosse un regolare inquadramento contrattuale, con un evidente vantaggio economico per gli indagati, per le strutture stesse e un danno per l’Erario. Il giro d’affari era enorme, così come la mole di lavoratori gestita; ben 1033 persone, impiegate presso centinaia di aziende del nord Italia, operanti in vari settori economici, da quello turistico a quello della logistica. La società aveva infatti la sola funzione di reclutare personale da smistare presso soggetti terzi, come un’agenzia interinale, ma senza avere alcuna autorizzazione.

Parallelamente alle indagini sulle fatture false e sulle frodi fiscali, la Guardia di Finanza ha avviato accertamenti patrimoniali nei confronti degli indagati, individuando un ingente patrimonio immobiliare riconducibile ai quattro.

Su richiesta della Procura di Modena, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di 15 immobili situati tra le province di Modena, Ravenna, Grosseto e Napoli. Tra questi figura anche un’ abitazione a Milano Marittima, riconducibile a uno degli indagati. Oltre agli immobili, è stata sequestrata anche una somma di circa 300mila euro, trovata sui conti correnti intestati agli indagati.