Cervia, bambino lasciato fuori dallo stabilimento: pace fatta tra turista e titolare

CERVIA - E’ finita con una stretta di mano grazie alla mediazione del sindaco Mattia Missiroli e dalla Cooperativa bagnini di Cervia, che si è fatta promotrice dell’incontro. Così Andrea Mussini, il turista modenese il cui figlio è stato lasciato fuori da uno stabilimento balneare, cervese e il titolare del Bicio Papao Walter Meoni si sono incontrati e chiariti. “Un fraintendimento” all’origine del discusso episodio.

Così Danilo Piraccini, consigliere della Coop, commenta la pace tra i due protagonisti della vicenda: “Grazie alla trasparenza, all’ascolto e al rispetto reciproco, ognuno di noi può contribuire a una convivenza più serena e solidale. Alla luce della capacità intellettiva dei personaggi coinvolti sapevamo che avremmo raggiunto questi obiettivi. I due imprenditori hanno infatti deciso, con una leale stretta di mano, di buttarsi alle spalle l’episodio”.