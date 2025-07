Cervia, ancora disordini a Milano Marittima. Ferito un giovane

CERVIA – Una notte difficile, quella appena trascorsa, per Milano Marittima. Nella serata di sabato 19 luglio, infatti, si sono registrati alcuni episodi di quella che ormai è etichettata come “mala movida”. Il più grave attorno a mezzanotte: una lite tra giovani è finita con un ragazzo ferito e portato via in ambulanza.

Secondo quanto finora ricostruito, il giovane, che usciva dalla Pousada insieme a un gruppo di amici, è stato aggredito da una comitiva composta da un’altra decina di persone. Si è scatenata una rissa tra i due gruppi, quasi tutti di origine straniera, e il ragazzo è fuggito in direzione Pineta, inciampando e rimanendo ferito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che lo ha medicato e trasportato al pronto soccorso del 118.

Non si è trattato quindi di un accoltellamento – sui social circolavano già ipotesi in tal senso – ma di una caduta durante la fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cervia-Milano Marittima, ma il gruppo di aggressori si era già dileguato. Intanto, sui social si sollevano le inevitabili polemiche: numerose, infatti, le persone che hanno assistito all’accaduto e che tornano a chiedere maggiore sicurezza in città. Sulla pagina “Sei di Cervia Se” viene segnalato anche un tentativo di rapina ai danni di tre ragazzi in via Matteotti, non andato a buon fine.