Cassa Edile di Ravenna, ecco i nuovi vertici

Il 9 dicembre scorso si è sono tenuto, presso la sede della Cassa Edile della provincia di Ravenna, il rinnovato Consiglio di Amministrazione dei nuovi nominati dalle associazioni e sindacati che compongono l’Ente quali: Ance Romagna, Confartigianato della provincia di Ravenna, CNA Ravenna, AGCI Emilia-Romagna, Confcooperative Romagna, Legacoop Romagna, FENEAL-UIL Ravenna, FILCA-CISL Romagna e FILLEA-CGIL Ravenna. I consiglieri di Amministrazione hanno eletto alla Presidenza Massimiliano Casavecchia, ed alla Vice-Presidenza Antonio Pugliese. Questi succedono a Francesco Magnani e Roberto Martelli che hanno ringraziato per l’importante esperienza ed hanno voluto rimarcare l’importanza della Cassa Edile a supporto di lavoratori e imprese edili e del ruolo di controllo della legalità in un settore delicato come quello edile nel territorio provinciale.