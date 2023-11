Ci sono tuttavia, prosegue il report, “elementi congiunturali positivi”. A spingere all’acquisto sono in particolare il “florido mercato” della locazione, specie turistica, il contrasto all’inflazione, i bonus per i giovani under 36 e le esigenze fisiologiche di cambiare o acquistare casa. I prezzi sono stabili sui livelli del primo quadrimestre, mentre nel 2022 erano in aumento dell’1,2% a Ravenna e dello 0,6% nei Comuni della provincia. Le stime per la fine anno prevedono un livello delle compravendite in provincia in calo di oltre il 15% e per i prezzi un rialzo dell’1,8% a Ravenna e cali invece nelle macroaree segnate dall’alluvione: dell’1,4% nell’alta pianura del Lamone; dell’1,2% nella Bassa Romagna; dell’1,3% nella collina del Senio e del Lamone; dell’1% per il complesso dei Comuni minori della provincia. Sul fronte affitti, la maggioranza del campione di operatori intervistati per il secondo quadrimestre segnala la domanda in ulteriore rafforzamento e l’offerta stabile o in riduzione; il numero di contratti in calo e i canoni in aumento. Per gli ultimi quattro mesi non ci si aspettano scossoni, con giudizi peggiori per le locazioni ordinarie e migliori per quelle di studenti. Per i canoni la maggioranza degli operatori propende per una crescita, anche se il 33,3% se li aspetta stabili. Ul report segnala anche che per le vendite di immobili in costruzione la domanda è superiore all’offerta e la causa principale è il bonus 110%: sono “relativamente” pochi i nuovi immobili immessi sul mercato. Con prezzi “nettamente” superiori all’usato. Ma i clienti “spesso li preferiscono” per non avere a che fare con ristrutturazioni, prestazioni non al top e fideussioni. L’immobile, comunque, “rimane il bene rifugio per eccellenza”, non ha dubbi il presidente Venturini.