C’è Ravenna-Ternana al Benelli: sabato 27 settembre il mercato chiude alle 12

Sabato 27 settembre alle 15 allo stadio Benelli si disputerà la sfida tra la capolista Ravenna e la Ternana. In relazione al fatto che, come sempre, l’area antistante lo stadio (via Sighinolfi-via Zaccagnini) deve essere sgombra almeno due ore prima dell’inizio della partita e che la stessa area deve preliminarmente essere oggetto di pulizia da parte della società incaricata, il mercato dovrà terminare entro le 12. Già durante il mercato di sabato scorso il Comune e le associazioni di categoria hanno avvisato gli operatori commerciali che nella giornata del 27 settembre provvedano a terminare le attività di vendita in modo da garantire che l’area di mercato sia completamente sgombra da qualsiasi mezzo e banchi di vendita entro le 12.