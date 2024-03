Buonguerrieri: «Approvato Dl, verso la Zona Logistica Semplificata per la Romagna»

RAVENNA. «Con l’approvazione del Dl Pnrr, e in particolare dell’articolo 12 comma 11, grazie all’azione del Governo Meloni e all’impegno del Ministro Fitto si aprono le porte all’istituzione della ZLS (Zona Logistica semplificata) per la Romagna, con benefici evidenti per le zone che ricadono nelle aree di operatività del porto di Ravenna e del retroporto stesso. Un beneficio che si traduce in sgravi fiscali e importanti agevolazioni soprattutto burocratiche capaci di imprimere una significativa svolta a un territorio già sicuramente attrattivo e che, con questo intervento legislativo, si candida ad acquisire ulteriore competitività». Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia.

«La disposizione di fatto consente, raccogliendo le richieste formulate ad un incontro con la Camera di Commercio Ferrara e Ravenna e la Camera di Commercio della Romagna Forlì Cesena e Rimini a cui ho accompagnato il Viceministro Bignami, di istituire la ZLS in Romagna – argomenta la parlamentare di FdI - Si tratta di un primo passo fondamentale che tuttavia, come già verificato durante un’interlocuzione con il Ministro Fitto, guarda alla Romagna non come a una delle beneficiarie di questo intervento, ma come riferimento essenziale dell’applicazione della norma. Ora si dovrà procedere a una predisposizione regolamentare che, nelle forme snelle individuate dal DL Pnrr approvato nei giorni scorsi dal Governo Meloni, consentirà di istituire la ZLS in tempi brevi».

«Grazie al lavoro svolto dal governo Meloni e dal ministro Fitto in particolare e al dialogo che, assieme al vice ministro Bignami è stato portato avanti con le Camere di Commercio di Romagna, di Ravenna e di Ferrara, l’approvazione del dl PNRR finalmente permette di accedere a nuove possibilità destinate all’istituzione di una Zona Logistica Strategica per la Romagna. Questo risultato è frutto di un impegno prolungato e mira, non solo alla sburocratizzazione del territorio e alla riduzione dell’eccessiva complessità amministrativa, ma anche a restituire alle aree legate al porto di Ravenna la centralità e la competitività che meritano. Attraverso l’alleggerimento delle procedure, ora possiamo andare avanti con l’effettiva istituzione della Zls. Questo obiettivo è volto a sostenere sempre di più il nostro territorio e a fornire all’Emilia-Romagna un ulteriore elemento destinato alla sua crescita e al suo sviluppo». Lo dichiara in una nota la senatrice romagnola di Fratelli d’Italia Marta Farolfi.