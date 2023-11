Bimbi ricoverati per salmonella a Ravenna, chiesta archiviazione sull’ovetto Kinder

Iniziamo dalle certezze, vale a dire l’esito delle analisi. Quelle che nella primavera del 2022 hanno accertato la causa del malore che costò il ricovero a un bimbo ravennate; e quelle che proprio in quello stesso periodo, portarono alla chiusura dello stabilimento Ferrero di Arlon, in Belgio. Comune denominatore, il referto degli esami: salmonella. Due casi a migliaia di chilometri di distanza, messi in relazione dalla cioccolata, o meglio dagli ovetti Kinder. Il bimbo ne aveva mangiato uno prima di sentirsi male, e come lui anche il fratellino più piccolo, accusando poi gli stessi sintomi. Con la segnalazione dei genitori dei due bambini era partita un’inchiesta, che ora pare destinata a chiudersi. Nonostante il giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti abbia disposto nuove indagini a inizio anno, gli ulteriori accertamenti effettuati dai Nas non hanno portato secondo la Procura ad accertare una correlazione tra la contaminazione nello stabilimento belga e il contagio ravennate. Per questo il sostituto procuratore Lucrezia Ciriello ha depositato in questi giorni la richiesta di archiviazione.

L’esposto

La vicenda risale al 23 marzo dell’anno scorso. Quel giorno la madre dei due bimbi acquista in un supermercato della città una confezione da 6 ovetti della serie “Kinder sorpresa pulcini”. Alcuni giorni dopo i due bambini si sentono male subito dopo avere mangiato per merenda alcuni ovetti della confezione acquistata a Ravenna. Febbre alta, forti crampi addominali e diarrea; uno dei due, in particolare, non accenna a migliorare. Così i genitori lo portano al pronto soccorso, dove gli esami diagnosticano “enterite da salmonella del ceppo B”. La settimana successiva arriva la notizia della chiusura dello stabilimento di Arnon, disposto l’8 aprile dall’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (Afsca), con la successiva decisione di ritirare dal mercato europeo e italiano i prodotti riconducibili a specifici lotti.

Con la segnalazione dei genitori, il caso finisce prima in mano ai carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna, che consegnano l’unico ovetto rimasto nella confezione acquistata in città ai colleghi del Nucleo anti sofisticazioni per sottoporlo alle successive analisi affidate all’Istituto zooprofilattico sperimentale di Bologna. L’esito dell’analisi tarda poco ad arrivare: “Non rilevabile in 20g”. Un risultato negativo, che porta la Procura a chiedere l’archiviazione del fascicolo per lesioni colpose, aperto contro ignoti, motivando la richiesta così: “La confezione alimentare oggetto di accertamento non è risultata contaminata da salmonella”.

Nuove indagini

La famiglia non ci sta. E a inizio anno, assistita dall’avvocato Domenico Serrapica, si oppone alla richiesta del pm ottenendo dal gip nuove indagini suppletive. Accertamenti che tuttavia pare non abbiano portato - secondo l’accusa - a elementi sufficienti per arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio. E nella nuova richiesta di archiviazione, si sottolinea il fatto che il monitoraggio effettuato in Italia dalla Ferrero e dalle autorità sanitarie sullo stesso lotto avrebbero dato “esiti regolamentari”. E’ qui, ad avviso del pm, che cadono le certezze. I genitori dei due bimbi ora valuteranno eventuali nuove azioni in attesa che la decisione passi al giudice.