Bassa Romagna, per abusi sessuali sul lungofiume a un 13enne operaio condannato a 4 anni

Si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Vittima di un malaugurato scambio di persona, che lo ha catapultato al centro di un caso di violenza sessuale ai danni di un ragazzino di 13 anni, adescato in bicicletta ormai due anni fa. Ieri è arrivata la condanna. Quattro anni nei confronti dell’uomo, 25enne originario della Guinea, individuato come il responsabile dell’abuso avvenuto il 28 gennaio del 2022. La Procura aveva chiesto la pena di 4 anni e 7 mesi al termine del rito abbreviato. I fatti d’altra parte erano gravi e avevano portato a luglio dello stesso anno al riconoscimento da parte della vittima. Lo aveva indicato come l’uomo che, dopo averlo inseguito in bicicletta, lo aveva costretto a subire atti sessuali.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola