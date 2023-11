Bassa Romagna, l’incubo per un 14enne. «Nostro figlio bullizzato perché autistico. E la scuola non garantisce il sostegno»

«Vogliamo solo che nostro figlio possa continuare a studiare come ha sempre fatto, per potersi realizzare e raggiungere gli obiettivi che si vorrà dare». A esternare il loro desiderio, con tanto dolore nel cuore, sono i genitori di un 14enne della Bassa Romagna, al quale oggi la scuola fa un po’ paura.

Già, perché alcuni dei suoi ex compagni di classe e altrettanti coetanei che erano sul bus con cui andava e tornava da un istituto faentino, in varie occasioni lo hanno deriso o emarginato.

Il motivo? L’essere autistico, un disturbo diagnosticato verso i 18 mesi. Che in realtà non ha invece mai creato nessun disturbo a chi gli è stato vicino, dai familiari ai compagni delle classi elementari e medie. Da queste ultime, peraltro, è brillantemente uscito con un bel 9, grazie al quale ha vinto anche un viaggio d’istruzione.

Fino giugno di quest’anno dunque nessun problema. Anzi, gli ultimi mesi li ha passati a perfezionare il percorso casa-scuola, in modo da poter essere ancora più autonomo. L’esordio alle superiori invece è stato un po’ più traumatico. Certamente la lontananza da casa e l’incontro con ragazzi più grandi non ha contribuito al suo graduale ingresso nel mondo degli adolescenti. Quello in cui gli scherzi e le burle possono non conoscere limiti, trasformando i singoli in gruppi, o peggio ancora in branchi. E così arrivare al bullismo è un attimo, soprattutto verso chi ha qualche fragilità in più.

«Abbiamo spiegato cosa era successo alla dirigenza scolastica - racconta la madre - ma ci è parso di capire che il problema potesse quasi essere nostro figlio e non quel gruppo di ragazzini che lo deridevano, che forse se la sono cavata con un richiamo. Il risultato è che adesso lui non vuole proprio sentire parlare di quella scuola e ha paura anche del viaggio in corriera».

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola