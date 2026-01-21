Bassa qualità dell’aria in Romagna: tornano le limitazioni giovedì 22 e venerdì 23 gennaio

Smog da bollino rosso in Romagna e tornano le limitazioni per giovedì 22 e venerdì 23 gennaio. Sulla base delle previsioni di Arpae, saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì 23 sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi). Le principali ulteriori limitazioni sono: dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati (area delimitata da relativa segnaletica), oltre ai divieti già ordinariamente previsti; nel territorio comunale divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.